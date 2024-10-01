На МКАД ограничили движение после аварии с тремя автомобилями

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) ограничили движение после аварии с участием трех автомобилей. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем Telegram-канале.

Столкновение произошло на 62-м километре внешней стороны магистрали в районе съезда. Сейчас прибывшие на место ДТП сотрудники оперативных служб уточняют все обстоятельства случившегося.

В районе аварии затруднено движение, напомнили в Дептрансе, так как для движения автомобилей свободна только одна полоса из пяти.

Водителям рекомендовано заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы не потерять время в многокилометровой пробке.