От Киева до МУС: как прошло общение Путина с журналистами БРИКС

За несколько часов до начала саммита организации БРИКС президент России Владимир Путин ответил острые вопросы, касающиеся всей международной обстановки в ходе конференции с журналистами восьми стран-участниц.

Одной из главных тем, которая звучала уже ближе к середине встречи - ситуация на Украине. В частности, недавние заявления Зеленского о возможном появлении на Украине ядерного оружия. Владимир Путин заявил, что Россия не допустит это ни при каких обстоятельствах, а слова Зеленского - очередная провокация.

«Могу сразу сказать Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», - сказал российский лидер.

Журналист Саудовской Аравии поинтересовался у президента РФ может ли Россия принять участие в мирной конференции по Украине, если она, например, состоится в его стране.

«Мы готовы вести диалог мирного завершения конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течении нескольких месяцев», - ответил Путин.

Глава РФ сказал, что лично слышал от участников вооруженных действий, что современная война - это, в первую очередь, математика. А украинская армия не в состоянии использовать высокоточные и дальние средства поражения. Все этим руководят в НАТО.

«Вы знаете в чем разница? НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств», - сказал российский лидер.

Модератор встречи Дмитрий Киселев не остался в стороне и спросил у президента об отношении к одному из вариантов, который сегодня обсуждают на Западе - обмен территориями на разрешение принять оставшуюся часть Украины в НАТО.

«Я не понимаю, когда вы говорите о размене территорий, потому что те территории, за которые сражаются наши ребята - это наши территории», -подчеркнул Путин.

Важным обсуждением также стали взаимоотношения с Китаем. В частности, интересовались не чувствует ли себя Россия «младшим братом».

«У нас отношения с КНР строятся на равноправной основе, это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле», - объяснил президент РФ.

Владимир Путин рассказал, что обсуждал взаимные озабоченности с Си Цзиньпином. Для России они связаны с доступом промышленных товаров на китайский рынок, у Пекина - вопросы связанные с энергетикой и сотрудничеством в космосе.

Говоря об отношениях Китая с Соединенными Штатами, российский лидер ответил, что РФ в это не вмешивается. Однако введение против Пекина американских санкций он называл попыткой ограничения его экономического роста.

Представитель Бразилии уточнил у Владимира Путина, приедет ли он на саммит G20 и не пугает ли президента решение МУС. Президент РФ, как юрист, называет его ничтожным. Чтобы обойти это политизированное решение, Бразилии достаточно подписать межправительственное соглашение. Но Путин не хочет ставить Лулу да Силва в неудобное положение.

«Ну что же я туда специально приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?», - задался вопросом российский лидер.

Владимир Путин сообщил, что пригласил на саммит БРИКС в Казани главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, чтобы обсудить ситуацию в Секторе Газа. Позиция России о необходимости создания палестинского государства осталась неизменной.