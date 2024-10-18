Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на ребенка в Шатуре

Прокуратура начала проверку по факту нападения собак на ребенка в городском округе Шатура. Также проверяется соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными и контракты на оказание услуг по их отлову.

«Шатурская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, а также проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными», - следует из заявления.

По предварительной информации, 17 октября во дворе жилого дома в поселке Бакшеево стая бродячих собак набросилась на ребёнка. На кадрах видно, как мальчик пытается убежать, но животные догоняют его и бросают на землю.

Спастись ему далось благодаря женщине, которая выбежала из подъезда с маленьким ребенком на руках.

ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак со стороны администрации города.