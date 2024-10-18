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Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на ребенка в Шатуре

Стая бродячих собак набросилась на ребенка во дворе жилого дома.
Карина Тазетдинова 2024-10-18 19:06:11
© Фото: FERRAII, Telegram © Видео: FERRAII, Telegram

Прокуратура начала проверку по факту нападения собак на ребенка в городском округе Шатура. Также проверяется соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными и контракты на оказание услуг по их отлову.

«Шатурская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, а также проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными», - следует из заявления.

По предварительной информации, 17 октября во дворе жилого дома в поселке Бакшеево стая бродячих собак набросилась на ребёнка. На кадрах видно, как мальчик пытается убежать, но животные догоняют его и бросают на землю.

Спастись ему далось благодаря женщине, которая выбежала из подъезда с маленьким ребенком на руках.

ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак со стороны администрации города.

#Прокуратура #бродячие собаки #шатура #ГСУ СК по Московской области
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