МО РФ показало уничтожение танка ВСУ при помощи беспилотного «Иноходца»

Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением украинского танка при помощи ударного беспилотного комплекса «Иноходец».

Танк был обнаружен в курском приграничье военнослужащими группировки войск «Север». Они сделали это при помощи беспилотного летательного аппарата. Огневая позиция танка находилась в лесополосе.

Определив и подтвердив точные координаты, военнослужащие приняли решение нанести огневое поражение. Для этого и был привлечен расчет «Иноходца».

В результате удара удалось добиться точного попадания ракетой. Это и привело к уничтожению танка ВСУ. При этом результативность удара подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.