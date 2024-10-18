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МО РФ показало уничтожение танка ВСУ при помощи беспилотного «Иноходца»

Вражеский танк в приграничье Курской области поразили ракетой военнослужащие группировки войск «Север».
2024-10-18 18:54:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением украинского танка при помощи ударного беспилотного комплекса «Иноходец».

Танк был обнаружен в курском приграничье военнослужащими группировки войск «Север». Они сделали это при помощи беспилотного летательного аппарата. Огневая позиция танка находилась в лесополосе. 

Определив и подтвердив точные координаты, военнослужащие приняли решение нанести огневое поражение. Для этого и был привлечен расчет «Иноходца».

В результате удара удалось добиться точного попадания ракетой. Это и привело к уничтожению танка ВСУ. При этом результативность удара подтвердили кадры объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #танк #Курская область #уничтожение #группировка "север"
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