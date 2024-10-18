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Синоптики пообещали москвичам яркое солнце и звездное небо в выходные

На следующей неделе температура будет выше климатической нормы.
Карина Тазетдинова 2024-10-18 15:47:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Выходные дни можно охарактеризовать одним словом - антициклон, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Для него характерно размывать облака, а это значит, что днем москвичи смогут понежиться на солнышке, а ночью посмотреть на звездное, лунное небо.

Предстоящие выходные в столице пройдут без осадков, сообщила специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой».

«Предстоящие дни погоду в Москве будет определять повышенное атмосферное давление, а это значит, что при переменной облачности осадки нас не ожидают», - следует из ее прогноза.

При этом из-за безоблачной, ясной погоды воздух будет быстро остывать. Ночью температура опустится до -1, максимум до +1 градуса, в области до -4 градусов. Днем солнце все-таки начнет прогревать столицу, поэтому максимальная температура составит 7-9 градусов тепла.

Что касается воскресенья, Позднякова объяснила, что северо-западный ветер принесет к Москве теплый воздух. Ночью температура будет от 2 до 4 градусов, по Московской области от 0 до 4. Днем она может достигать 10 градусов выше нуля.

Вильфанд подчеркнул, что из-за передвижения антициклона столица будет попадать с каждым днем в более теплую его часть. К следующей неделе погода продолжит положительную динамику. Температура будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, то есть 11-13 градусов тепла.

#Погода #вильфанд #тепло #наш эксклюзив #осень #Позднякова
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