Следователи выяснили принцип работы СВУ, убившего военкора Татарского

Криминалисты смогли установить механизм работы взрывного устройства, которое было использовано для убийства военного корреспондента Владлена Татарского в апреле 2023 года. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью kp.ru.

Сотрудники криминалистических подразделений нашли части СВУ на месте взрыва и поблизости от него и провели экспертизу, рассказал он.

Кроме того, специалисты изучили видеозаписи и восстановили маршрут передвижения Дарьи Треповой* (внесена в РФ в реестр террористов и экстремистов) до прихода в кафе и после того, как произошел взрыв.

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга, еще 42 человека пострадали. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую Трепова* принесла в кафе, где проходила творческая встреча с военкором.

Суд приговорил 26-летнюю Трепову* к 27 годам колонии.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.