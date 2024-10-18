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Следователи выяснили принцип работы СВУ, убившего военкора Татарского

Кроме того, специалисты изучили видеозаписи и восстановили маршрут передвижения участницы теракта.
Владимир Рубанов 2024-10-18 10:55:38
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Криминалисты смогли установить механизм работы взрывного устройства, которое было использовано для убийства военного корреспондента Владлена Татарского в апреле 2023 года. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью kp.ru.

Сотрудники криминалистических подразделений нашли части СВУ на месте взрыва и поблизости от него и провели экспертизу, рассказал он.

Кроме того, специалисты изучили видеозаписи и восстановили маршрут передвижения Дарьи Треповой* (внесена в РФ в реестр террористов и экстремистов) до прихода в кафе и после того, как произошел взрыв.

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга, еще 42 человека пострадали. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую Трепова* принесла в кафе, где проходила творческая встреча с военкором.

Суд приговорил 26-летнюю Трепову* к 27 годам колонии.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Теракт #Следователи #Экспертиза #криминалисты #самодельное взрывное устройство #Владлен Татарский #Максим Фомин
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