ФСБ задержала жительницу Херсонской области за шпионаж для СБУ

Силовики задержали гражданку Украины, которая передавала в Службу безопасности Украины информацию о российских войсках. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности РФ.

Оперативники задержали жительницу Херсонской области 2001 года рождения, говорится в сообщении. Они установили, что женщина сама вышла на связь с представителями украинской спецслужбы.

По заданию куратора СБУ она собирала и пересылала в Telegram данные о пунктах размещения личного состава ВС РФ в Херсонской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия ее отправили под стражу.