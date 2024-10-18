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ФСБ задержала жительницу Херсонской области за шпионаж для СБУ

Женщина собирала и пересылала в Telegram данные о пунктах размещения личного состава.
Владимир Рубанов 2024-10-18 10:02:05
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Силовики задержали гражданку Украины, которая передавала в Службу безопасности Украины информацию о российских войсках. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности РФ.

Оперативники задержали жительницу Херсонской области 2001 года рождения, говорится в сообщении. Они установили, что женщина сама вышла на связь с представителями украинской спецслужбы.

По заданию куратора СБУ она собирала и пересылала в Telegram данные о пунктах размещения личного состава ВС РФ в Херсонской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия ее отправили под стражу.

#Крым #Украина #ФСБ #шпионаж #Задержание #СБУ #Уголовное дело #Херсонская область
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