МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты показали подготовку на полигоне «Песчанка» в Забайкалье

В составе экипажей танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2 курсанты выполнили стрельбы в движении по различным целям.
2024-10-17 06:28:03
© Фото: Пресс-служба Восточного военного округа © Видео: Пресс-служба Восточного военного округа

Курсанты окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа в Забайкальском крае сдали экзамены на полигоне «Красный яр». В составе экипажей танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2 они выполнили стрельбы в движении по различным целям.

Кроме того, военнослужащие сдали экзамены по вождению на танкодроме полигона «Песчанка». Танкисты показывали, как они научились проходить на скорости специальную трассу с косогорами, противотанковыми рвами и колейными мостами.

На контрольных занятиях оценивались их внимательность и концентрация, умение работать на современных средствах связи во взаимодействии с другими экипажами и командирами подразделений.

Учебный центр подготовил по четырехмесячной программе около трех тысяч младших специалистов по нескольким военно-учетным специальностям: механик-водитель и наводчик оператор боевой машины пехоты и танка, специалист войск связи, артиллерии и противовоздушной обороны.

Курсанты освоили теоретический курс и отработали навыки на полевых занятиях. На экзаменах они показали свое профессиональное мастерство в вождении и стрельбе из вооружения боевых машин и танков, развертывании артиллерийских орудий, зенитно-ракетных систем и аппаратных связи.

В ближайшее время подготовленных специалистов отправят по соединениям и воинским частям ВВО. При этом ни одного призывника не отправят в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВВО #Стрельбы #курсанты #танкисты #полигон #Забайкалье #Восточный военный округ #Учебный центр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 