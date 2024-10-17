Танкисты показали подготовку на полигоне «Песчанка» в Забайкалье

Курсанты окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа в Забайкальском крае сдали экзамены на полигоне «Красный яр». В составе экипажей танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2 они выполнили стрельбы в движении по различным целям.

Кроме того, военнослужащие сдали экзамены по вождению на танкодроме полигона «Песчанка». Танкисты показывали, как они научились проходить на скорости специальную трассу с косогорами, противотанковыми рвами и колейными мостами.

На контрольных занятиях оценивались их внимательность и концентрация, умение работать на современных средствах связи во взаимодействии с другими экипажами и командирами подразделений.

Учебный центр подготовил по четырехмесячной программе около трех тысяч младших специалистов по нескольким военно-учетным специальностям: механик-водитель и наводчик оператор боевой машины пехоты и танка, специалист войск связи, артиллерии и противовоздушной обороны.

Курсанты освоили теоретический курс и отработали навыки на полевых занятиях. На экзаменах они показали свое профессиональное мастерство в вождении и стрельбе из вооружения боевых машин и танков, развертывании артиллерийских орудий, зенитно-ракетных систем и аппаратных связи.

В ближайшее время подготовленных специалистов отправят по соединениям и воинским частям ВВО. При этом ни одного призывника не отправят в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.