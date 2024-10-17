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В Венесуэле сообщили о диверсии в энергосистеме страны

По словам министра энергетики страны Хорхе Маркеса, властям потребуется еще примерно час на то, чтобы восстановить подачу электроэнергии.
Елизавета Кондрикова 2024-10-17 04:10:25
© Фото: Charles Mostoller, ZUMAPRESS.com Globallookpress

Министр энергетики Венесуэлы Хорхе Маркес сообщил о диверсии в энергосистеме страны, террористическая атака на систему электропередач «довольно сильно» затронула 25% территории Венесуэлы.

«В данный момент... мы восстанавливаем нагрузку, чтобы возобновить обслуживание во всей стране», - сказал министр в эфире телеканала VTV.

Он добавил, что властям потребуется еще около часа на то, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Маркес также осудил нападение террористов, обвинив их в стремлении нанести вред стране, пока венесуэльцы работают ради движения вперед.

Ранее отключение электроэнергии в стране произошло в августе этого года, проблема была решена через несколько часов. В Каракасе объяснили случившееся саботажем против национальной энергосистемы.

#венесуэла #Диверсия #каракас #энергосистема
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