В Венесуэле сообщили о диверсии в энергосистеме страны

Министр энергетики Венесуэлы Хорхе Маркес сообщил о диверсии в энергосистеме страны, террористическая атака на систему электропередач «довольно сильно» затронула 25% территории Венесуэлы.

«В данный момент... мы восстанавливаем нагрузку, чтобы возобновить обслуживание во всей стране», - сказал министр в эфире телеканала VTV.

Он добавил, что властям потребуется еще около часа на то, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Маркес также осудил нападение террористов, обвинив их в стремлении нанести вред стране, пока венесуэльцы работают ради движения вперед.

Ранее отключение электроэнергии в стране произошло в августе этого года, проблема была решена через несколько часов. В Каракасе объяснили случившееся саботажем против национальной энергосистемы.