МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: около 76 миллионов россиян систематически занимаются спортом

Президент отметил, что этот показатель нужно улучшать.
Сергей Лебедев 2024-10-17 20:59:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В России около 76 миллионов человек систематических занимаются спортом. Это примерно 57% граждан страны. Об этом заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, в данном направлении еще есть куда расти.

«У наших соседей людей, которые занимаются постоянно физической культурой и спортом, больше, чем в Российской Федерации. Не 57%, а за 70. Нужно к этому стремиться и нам», - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Владимир Путин приехал в Уфу в рамках рабочей поездки для открытия спортивных объектов. Также главе государства по видеосвязи презентовали объекты, построенные в других регионах.

Позже президент провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. На мероприятии обсудили роль негосударственных организаций.

#Спорт #Владимир Путин #Совет #заседание #Уфа #президент россии #физкультура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 