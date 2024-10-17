Путин: около 76 миллионов россиян систематически занимаются спортом

В России около 76 миллионов человек систематических занимаются спортом. Это примерно 57% граждан страны. Об этом заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, в данном направлении еще есть куда расти.

«У наших соседей людей, которые занимаются постоянно физической культурой и спортом, больше, чем в Российской Федерации. Не 57%, а за 70. Нужно к этому стремиться и нам», - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Владимир Путин приехал в Уфу в рамках рабочей поездки для открытия спортивных объектов. Также главе государства по видеосвязи презентовали объекты, построенные в других регионах.

Позже президент провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. На мероприятии обсудили роль негосударственных организаций.