Первый в мире мост на вечной мерзлоте начали строить в Якутии

Сегодня забили первую сваю Ленского моста в Якутии, тем самым положив начало грандиозной стройке. Проект должен стать важной вехой как для транспортной логистики, так и в сфере применения передовых инженерных решений.

«Это, наверное, уникальный проект, в котором будут применены все передовые мировые технологии, сегодня в таких климатических зонах такие мосты еще не строились», - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.

Всего конструкция будет состоять из трех пилонов, длина центрального составляет 284 метра, а расстояние каждого пролета 840 метров. Стройка проходит в суровых климатических условиях Якутии, на вечной мерзлоте. Строительный сезон из-за весеннего ледохода короткий, поэтому такую особенность инженерам также пришлось учесть.

«Река Лена - это очень быстрая река, мощная река, и любые гидросооружения на реке, они находятся в зоне риска высокого», - объяснил представитель подрядной организации Сергей Ромашов.

Такая вантовая конструкция должна выдержать мощный поток Лены. Чтобы успеть заложить фундамент пилонов, впервые в России применят технологию коффердамов или кессонов, то есть на время осушат нужные участки.

«У нас транспортная доступность увеличится в разы, с 20% до 80%, поэтому я очень рад, что участвую в этом проекте», - рассказал генеральный директор дирекции по строительству Ленского моста Артем Артемьев.

Ожидание парома летом может доходить до шести часов. Кроме того, приходится стоять в километровых пробках. Зимой передвижение по переправе просто становится опасным.

Важность проекта подчеркнул глава государства Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития дальневосточных городов. На одном только «северном завозе» бюджет сможет экономить до четырех миллиардов рублей ежегодно.

«Важнейшей задачей на этом направлении является формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России. Для этого предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска, мы давно об этом говорим», - заявил президент России.

Ленский мост должен помочь сформировать так называемый северный широтный пояс «Восточная Сибирь - Мирный - Якутия -Магадан». Глава Якутии в свою очередь заверил, ведение работ на таком знаковом объекте будут контролировать специалисты на государственном уровне.

«Контроль будет очень жесткий - федеральный институт РОСДОРНИИ заключил договор, и будут работы по контролю за строительством моста вести», - сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Передвигаться по переправе, согласно проекту, можно будет со скоростью до 120 километров в час. Прогноз трафика - больше 5 000 автомобилей в сутки. А грузопоток должен вырасти, по оценкам экспертов, до шести миллионов тонн в год. Оценить первые преимущества жители региона смогут уже в 2028 году, на этот срок запланирована сдача объекта.