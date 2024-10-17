В центре Москвы открылась фотовыставка «Курский характер»

На Гоголевском бульваре в центре Москвы открылась фотовыставка Российского военно-исторического общества «Курский характер». Экспозиция рассказывает о событиях, которые произошли в августе на территории приграничного региона.

На выставке собраны снимки члена Союза журналистов России, фотографа-документалиста Сергея Венявского. Героями репортажей стали волонтеры, спасатели, медики, священнослужители, сотрудники администрации и простые жители Курской области. Это люди, проявившие мужество и стойкость характера, не сдавшиеся перед лицом опасности, продолжающие жить и работать, верить и надеяться.

«Эта выставка для Российского военно-исторического общества особенная. И название у нее правильное. Фотовыставка о характере, о людях, о судьбах. Как они сейчас переживают трудные дни своей жизни. Первое, что бросается в глаза на выставке – мальчик, который играет с самолетом. Обратите внимание, что даже в самые тяжелые августовские дни поток людей в музей "Юные Защитники Родины" в Курске не прекращался. Люди приходят. Наверное, в этом они черпают какое-то свое отдельное вдохновение, отдельное желание следовать примерам юных героев, которые и в тылу, и на фронте во время Великой Отечественной войны защищали Отечество», - сказал заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Он отметил, что преступления украинских боевиков в Курской области не должны оставаться в тени. По его словам, выставку необходимо перевести на все европейские языки.

«Эти фотографии должны увидеть как наши партнеры и соратники, так и наши враги. Вот эти глаза малышей, которые смотрят прямо в душу, их обязательно нужно увидеть. Наши враги должны понять, что они сделали. А они заказали эту войну и спровоцировали», - подчеркнул Николай Овсиенко.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник добавил, что данную визуализацию необходимо донести до тех, кто хочет это понимать.

«Огромное количество людей, с которыми я встречался в Египте, в Индии, во Вьетнаме и во многих других странах, хотят эту правду видеть и знать», - сказал дипломат.

Первой работой, послужившей началом курской серии Сергея Венявского, стала фотография мальчика Никиты на фоне многоэтажки на улице Союзной, поврежденной обломками украинской ракеты. Всего на выставке представлены 30 черно-белых фотографий, рассказывающих о судьбах жителей региона.

«На этих фотографиях вы не увидите разруху, голод, какие-то разрушения. Вы здесь увидите жизнь людей Курска. Название выставки выбрано не случайно. Жители Курской области самоотверженно отреагировали на то, что происходит», - отметил автор экспозиции.

Сергей Венявский отметил важность проведения подобных экспозиций для всех жителей России.

«Мне очень приятно, что выставка находится в самом центре Москвы, на Гоголевском бульваре у Храма Христа Спасителя. Это значит, что ее увидит много людей, гости и жители столицы. Я очень надеюсь, что выставка благодаря Российскому военно-историческому обществу будет известна как в России, так и во всем мире», - сказал он.

Фотовыставка «Курский характер» продлится на Гоголевском бульваре до конца октября.