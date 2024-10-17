Дегтярев заявил о спортивном суверенитете России

Россия является государством, которое обладает спортивным суверенитетом. Об этом «Звезде» заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, в нашей стране имеется полный цикл подготовки высококлассных специалистов.

«У нас и образование спортивное самое лучшее, и наука, и институты мощнейшие. Это детско-юношеское движение, школы в регионах. У нас в стране работает почти 90 тысяч тренеров», - отметил Дегтярев.

Он также добавил, что в России и большая материально-техническая база. При этом в стране каждый год строится огромное количество новых спортивных объектов.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что российский президент Владимир Путин уделяет большое внимание развитию спорта.