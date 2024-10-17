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На Камчатке при обрушении рудника погибли три человека

Тела погибших уже достали на поверхность.
Виктория Бокий 2024-10-17 14:24:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На руднике «Кумроч» обвалилась порода, в результате чего погибли три горняка. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Поступила информация о том, что в штреке №3 рудника АО "Быстринская горная компания Кумрач" произошло обрушение породы», - написал он на своей странице в соцсети.

Сообщается, что к месту происшествия выехала горно-спасательная команда с необходимой экипировкой. Тела погибших уже достали из-под завалов.

Министр по ЧС Камчатки также отметил, что ситуацию контролирует Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

#МЧС РФ #Камчатка #Обвал #рудник #горняки
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