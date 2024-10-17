Многодетная семья сбежала из Латвии в Белоруссию из-за дискриминации

Белоруссия приняла многодетную семью, которая сбежала из Латвии из-за гонений на русскоговорящих. Об этом сообщил Пограничный комитет страны в своем Telegram-канале.

Причиной побега стал инцидент, когда у многодетной семьи забрали ряд льгот и начали запугивать лишением родительских прав. После этого они приняли решение бежать из страны.

Учитывая все тяжелые обстоятельства, с которыми семья столкнулась в родной стране, Минск окажет им всю необходимую помощь.

«Сегодня, 17 октября, семья из 12 человек смогла без потери времени на подготовку документов благодаря белорусскому безвизу проследовать в нашу страну», - говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.

Также погранкомитет предоставил родителям и их десятерым детям автобус, на котором они направились из пункта пропуска Григоровщина в Минск.