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Многодетная семья сбежала из Латвии в Белоруссию из-за дискриминации

Семейная пара решила увезти своих детей из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения.
Виктория Бокий 2024-10-17 11:08:12
© Фото: gpkgovby, Telegram © Видео: gpkgovby, Telegram

Белоруссия приняла многодетную семью, которая сбежала из Латвии из-за гонений на русскоговорящих. Об этом сообщил Пограничный комитет страны в своем Telegram-канале.

Причиной побега стал инцидент, когда у многодетной семьи забрали ряд льгот и начали запугивать лишением родительских прав. После этого они приняли решение бежать из страны.

Учитывая все тяжелые обстоятельства, с которыми семья столкнулась в родной стране, Минск окажет им всю необходимую помощь.

«Сегодня, 17 октября, семья из 12 человек смогла без потери времени на подготовку документов благодаря белорусскому безвизу проследовать в нашу страну», - говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.

Также погранкомитет предоставил родителям и их десятерым детям автобус, на котором они направились из пункта пропуска Григоровщина в Минск.

#в стране и мире #белоруссия #дети #семья #минск
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