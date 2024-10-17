Минтруд предложил ввести добровольные соцвзносы для самозанятых

В России хотят провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых, пишут «Ведомости». Ввести добровольные соцвзносы с 2026 года предложил Минтруд.

Законопроект министерства представили на общественном совете при Минтруде в сентябре. Он предполагает, что для оплаты таких взносов самозанятый должен сам подать заявление в страховую компанию.

Тариф предлагается установить на уровне 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 тысяч или 50 тысяч рублей по выбору. Ежемесячный платеж составит 1 344 или 1 920 рублей. Если пропустить платеж, действие договора прекращается.

Предполагается, что договор будет покрывать заболевания или травмы, а также уход за больным членом семьи, карантин, лечение в стационаре и санаториях после оказания медпомощи.