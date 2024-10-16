МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В зоопарк Вашингтона прибыли две гигантские панды из Китая

Бао Ли и Цин Бао передали Вашингтону в аренду сроком на десять лет, Пекин отправил панд в американскую столицу впервые за 24 года.
Елизавета Кондрикова 2024-10-16 04:48:28
© Фото: CfotoKeystone Press Agency Globallookpress

Две гигантские панды Бао Ли и Цин Бао прибыли из Китая в столицу США Вашингтон, их разместят в Национальном зоопарке города, сообщает телеканал CNN. Самолет под названием «PandaExpress» с металлическими ящиками с животными на борту приземлился сегодня в аэропорту Вашингтона.

Теперь панды проведут месяц на карантине, что является обычной практикой, сообщили в зоопарке. Перед широкой публикой они предстанут не раньше января 2025 года.

«Бао Ли энергичный, он всецело посвящен людям, он просто очень веселый. Цин Бао очень сдержанна. Она не всегда приходит, когда ее зовут, потому что предпочитает заниматься своими делами», - описала черно-белых мишек смотрительница вашингтонского зоопарка.

Напомним, прибывшая пара панд стала первой отправленной Пекином в Вашингтон за 24 года. «Пушистые дипломаты» были направлены в аренду сроком на десять лет, перед их приездом павильон в зоосаду был отремонтировал за миллион долларов. Телеканал подчеркивал, что приезд панд станет редким позитивным моментом в напряженных отношений между КНР и США.

#Китай #сша #Вашингтон #зоопарк #панда #панда-дипломатия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 