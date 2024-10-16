В зоопарк Вашингтона прибыли две гигантские панды из Китая

Две гигантские панды Бао Ли и Цин Бао прибыли из Китая в столицу США Вашингтон, их разместят в Национальном зоопарке города, сообщает телеканал CNN. Самолет под названием «PandaExpress» с металлическими ящиками с животными на борту приземлился сегодня в аэропорту Вашингтона.

Теперь панды проведут месяц на карантине, что является обычной практикой, сообщили в зоопарке. Перед широкой публикой они предстанут не раньше января 2025 года.

«Бао Ли энергичный, он всецело посвящен людям, он просто очень веселый. Цин Бао очень сдержанна. Она не всегда приходит, когда ее зовут, потому что предпочитает заниматься своими делами», - описала черно-белых мишек смотрительница вашингтонского зоопарка.

Напомним, прибывшая пара панд стала первой отправленной Пекином в Вашингтон за 24 года. «Пушистые дипломаты» были направлены в аренду сроком на десять лет, перед их приездом павильон в зоосаду был отремонтировал за миллион долларов. Телеканал подчеркивал, что приезд панд станет редким позитивным моментом в напряженных отношений между КНР и США.