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Росстат заявил о замедлении инфляции

С 8 по 14 октября инфляция составила 0,12%.
Виктория Бокий 2024-10-16 20:04:16
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В период с 8 по 14 октября инфляция в РФ составила 0,12%, исходя из данных Росстата. На неделе с 1 по 7 октября она составляла 0,14%.

С первых чисел октября потребительские цены выросли на 0,26%, а с начала 2024 года – на 6,06%.

В сегменте продовольственных товаров цены изменились на 0,24%. Снизились цены на плодоовощную продукцию (-0,25%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,28%.

В непродовольственных товарах темпы роста цен снизились до 0,09%. Дешевеют электробытовые приборы. Замедляется рост цен на легковые автомобили, бензин и медикаменты.

В секторе услуг цены снизились на -0,14%. Сохраняется удешевление услуг санаториев (-0,32%).

#цены #деньги #инфляция #проценты #Росстат
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