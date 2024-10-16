Самолет выполнял рейс по маршруту Анадырь - Москва, но сделал вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неадекватного поведения пассажира на борту. Об этом сообщили в МВД России.

Прибывшие к воздушному судну полицейские задержали жителя Чукотки. Авиадебошир был в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно общался и провоцировал драку с экипажем.

Бортпроводникам пришлось связать пассажира, чтобы пресечь его агрессивные действия.

По словам задержанного, такую реакцию вызвала «личная неприязнь» к сотрудникам авиакомпании из-за того, что он хотел «гречку вместо риса».

«Сотрудники линейного отдела доставили дебошира в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).