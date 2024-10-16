МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пассажир рейса Анадырь - Москва устроил дебош из-за риса вместо гречки

Пассажир провоцировал драку с бортпроводниками и нецензурно выражался.
Виктория Бокий 2024-10-16 18:13:53
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Самолет выполнял рейс по маршруту Анадырь - Москва, но сделал вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неадекватного поведения пассажира на борту. Об этом сообщили в МВД России.

Прибывшие к воздушному судну полицейские задержали жителя Чукотки. Авиадебошир был в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно общался и провоцировал драку с экипажем.

Бортпроводникам пришлось связать пассажира, чтобы пресечь его агрессивные действия.

По словам задержанного, такую реакцию вызвала «личная неприязнь» к сотрудникам авиакомпании из-за того, что он хотел «гречку вместо риса».

«Сотрудники линейного отдела доставили дебошира в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

#Самолет #МВД РФ #красноярск #Бортпроводники #авиадебошир
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 