Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону

Сегодня российский президент Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Началось мероприятие с обсуждения подготовки к зимнему сезону.

В ходе совещания глава государства поручил активно готовиться к предстоящей зиме. По его словам, предстоит большая работа.

«Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране», - подчеркнул Владимир Путин.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил президенту, что уже в 72 регионах начался отопительный период. По его словам, полностью отопление запущено во всех муниципалитетах 43 субъектов.