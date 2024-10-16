МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону

По словам президента, предстоит большая работа.
Сергей Лебедев 2024-10-16 17:14:22
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня российский президент Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Началось мероприятие с обсуждения подготовки к зимнему сезону.

В ходе совещания глава государства поручил активно готовиться к предстоящей зиме. По его словам, предстоит большая работа.

«Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране», - подчеркнул Владимир Путин.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил президенту, что уже в 72 регионах начался отопительный период. По его словам, полностью отопление запущено во всех муниципалитетах 43 субъектов.

#Владимир Путин #правительство #президент россии #зимний сезон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 