Курсанты академии ПВО рассказали о своем опыте участия в СВО

Военные вузы России продолжают принимать в свои ряды участников СВО. Так, в смоленскую академию войсковой ПВО в этом году было зачислено несколько десятков военнослужащих из зоны боевых действий. Корреспондент Григорий Онипер пообщался с курсантами.

Иван попал на СВО в числе первых. Его подразделение прослушивало радиочастоты противника, выявляя местоположение диверсионно-разведывательных групп.

«Слушал я их сутки, учил их позывные, примерно пеленговал, где они находятся, и вышел я на их ДРГ, которая двигалась в нашу строну. И мы их уничтожили», - сказал участник СВО, курсант 2-го курса академии войсковой ПВО Иван.

Ивана тогда наградили медалью «За отвагу». Позднее, не раз став свидетелем зверства ВСУ над гражданским населением, он твердо решил не только оставаться в строю, но и повысить свой профессиональный уровень.

«Я заметил, как ВСУ ракетно-артиллерийским обстрелом обстреляли мирных жителей села Хорошее, пострадали дети, старики, женщины», - заявил Иван.

Старший сержант Алексей участвовал в боевых действиях в Сирии, а как только началась СВО, его артиллерийскую бригаду перевели в Херсонскую область. На одном из боевых выездов он прикрывал отход наших войск на запасную позицию.

«Противник применял массированные удары, и наше подразделение справлялось с поставленной задачей - отражало их удары», - поделился участник СВО, курсант 2-го курса академии войсковой ПВО Алексей.

Руслан также недавно поступил в академию. В одном из боев с противником, попав в окружение, он вынес на себе нескольких тяжелораненых сослуживцев. Был награжден медалью «За отвагу». Однажды под ногами Руслана взорвалась осколочная граната, а он отделался лишь легким ранением. Родился в рубашке, говорят его товарищи.

«В таких ситуациях мало задумываешься о себе. Ты больше переживаешь за товарища, дабы ты вовремя успел вывести его, чтобы ему оказали помощь. Отстраняешься от всего мира, есть только поле, ты, он и летящие снаряды», - сказал участник СВО, курсант 1-го курса академии войсковой ПВО Руслан.

Сегодня эти парни - курсанты смоленской академии войсковой ПВО. Благодаря боевым заслугам они поступили в вуз на внеконкурсной основе. Участники спецоперации не только сами получают новые знания, но и делятся своим боевым опытом с другими курсантами.

Смоленская академия ПВО - единственный военный вуз, где офицеров и прапорщиков обучают управлению всеми типами зенитных ракетных комплексов и автоматизированных систем войсковых ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.