МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Турции арестовали россиянку, оставившую ребенка в туалете аэропорта

Как утверждается, младенца нашел уборщик спустя 12 минут.
Карина Тазетдинова 2024-10-16 16:25:31
© Фото: Tunahan Turhan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Суд арестовал россиянку, оставившую своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи в Турции, сообщило местное агентство DHA. Возбуждено уголовное дело.

По их данным, девушка родила ребенка в туалете, после бросила его и попыталась улететь в Москву вместе со своей матерью.

Известно, что младенца нашел уборщик спустя 12 минут. Несмотря на попытки сбежать, россиянку задержал сотрудник аэропорта.

Ребенок выжил, ему оказали первую медицинскую помощь на месте, а после госпитализировали в местную больницу.

#Аэропорт #Турция #новорожденный #Анталья
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 