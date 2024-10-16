В Турции арестовали россиянку, оставившую ребенка в туалете аэропорта

Суд арестовал россиянку, оставившую своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи в Турции, сообщило местное агентство DHA. Возбуждено уголовное дело.



По их данным, девушка родила ребенка в туалете, после бросила его и попыталась улететь в Москву вместе со своей матерью.



Известно, что младенца нашел уборщик спустя 12 минут. Несмотря на попытки сбежать, россиянку задержал сотрудник аэропорта.



Ребенок выжил, ему оказали первую медицинскую помощь на месте, а после госпитализировали в местную больницу.