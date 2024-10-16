МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подмосковье открыли новый участок трассы М-5

М-5 разгрузит подмосковные дороги от пробок и сократит время в пути.
Виктория Бокий 2024-10-16 16:28:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Подмосковье открыли новый участок трассы М-5 «Урал», который строили с 2018 года. Общая протяженность дороги составляет 11 километров.

Завершить строительство отрезка удалось на месяц раньше положенного срока. Теперь на восьмиполосной дороге есть удобные развязки, мосты и путепроводы, которые позволят освободить трассы от пробок.

«Новый участок трассы снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик», - приводит слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева телеканал «360».

Новый участок дороги проходит в обход поселков Октябрьский и Островцы. Хоть участок не такой большой, всего 11 километров, но он поможет освободить трассу от пробок и улучшит путь к аэропорту Жуковский.

#в стране и мире #открытие #Подмосковье #строительство #дорога #Андрей Воробьев #губернатор подмосковья
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 