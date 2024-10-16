В Подмосковье открыли новый участок трассы М-5 «Урал», который строили с 2018 года. Общая протяженность дороги составляет 11 километров.

Завершить строительство отрезка удалось на месяц раньше положенного срока. Теперь на восьмиполосной дороге есть удобные развязки, мосты и путепроводы, которые позволят освободить трассы от пробок.

«Новый участок трассы снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик», - приводит слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева телеканал «360».

Новый участок дороги проходит в обход поселков Октябрьский и Островцы. Хоть участок не такой большой, всего 11 километров, но он поможет освободить трассу от пробок и улучшит путь к аэропорту Жуковский.