МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ГД приняла в первом чтении проект преступлениях нелегальных мигрантов

Инициативу уже поддержали правительство РФ, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.
Карина Тазетдинова 2024-10-16 15:12:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.

Само предложение дополнит уже существующую статью об «Организации незаконной миграции». Нарушение закона предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом от трех до пяти миллионов, либо штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от трех до пяти лет.

Уголовное наказание также ждет тех, кто создает фиктивные регистрации. Помимо этого, предполагается ввести меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. За это предусмотрено лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан в 2023 году осуждены 8307 человек, из которых 8224 являются гражданами РФ. По его мнению, принятие закона поможет противодействовать организационной миграции.

Помимо этого, планируют обновить квалифицирующие признаки организационной незаконной миграции. В частности, это может быть преступление с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, использование поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность.

Инициаторами законопроекта стали председатель ГД Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты. Законопроект также поддержали правительство РФ, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.

#мигранты #законопроект #госдума #володин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 