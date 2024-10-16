ГД приняла в первом чтении проект преступлениях нелегальных мигрантов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.

Само предложение дополнит уже существующую статью об «Организации незаконной миграции». Нарушение закона предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом от трех до пяти миллионов, либо штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от трех до пяти лет.

Уголовное наказание также ждет тех, кто создает фиктивные регистрации. Помимо этого, предполагается ввести меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. За это предусмотрено лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан в 2023 году осуждены 8307 человек, из которых 8224 являются гражданами РФ. По его мнению, принятие закона поможет противодействовать организационной миграции.

Помимо этого, планируют обновить квалифицирующие признаки организационной незаконной миграции. В частности, это может быть преступление с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, использование поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность.

Инициаторами законопроекта стали председатель ГД Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты. Законопроект также поддержали правительство РФ, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.