Штрафы и контроль: какие проблемы решит обязательное чипирование собак

Депутаты в Петербурге обсуждают законопроект, который предполагает обязательную электронную регистрацию питомцев - личные карточки любимцев и информация с индивидуального чипа сформируют единую базу четвероногих с индивидуальным чипом. Благодаря предложенным мерам будет проще искать пропавших собак и привлекать к ответственности владельцев особо агрессивных пород.

В микрочипе размером с зернышко - вся информация о собаке и контакты владельца.

«В жизни может случится всякое, собака может испугаться, убежать, украсть могут. А по чипу собаку всегда найдут», - считает владелец собак Татьяна Чуб.

С обязательной регистрацией питомцев будет проще искать и наказывать тех хозяев, кто нарушил правила содержания и выгула питомца. Нормы сейчас прописывают в новом городском законопроекте, он уже принят в первом чтении.

«Когда собака не зарегистрирована, доказать ее принадлежность к конкретному владельцу достаточно сложно, а в ряде случаев невозможно. Это влияет на возможность недобросовестных собаководов уходить от ответственности в случае, если собака кого-то покусала и причинила вред здоровью», - добавил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок.

В Петербурге официально зарегистрировано около 300 тысяч собак. На деле же их гораздо больше. Многие просто предпочитают не ставить питомцев на учет, хотя в государственных ветклиниках процедура чипирования, как и вакцинация, совершенно бесплатна.

Кроме обязательного чипирования, новый законопроект предусматривает еще и правила выгула больших собак. В частности, предлагают запретить одновременный выгул двух крупных собак для безопасности окружающих.

Также обсуждается запрет на выгул собак около магазинов, школ, детских садов и спортивных площадок.

«Мы расширяем перечень тех лиц, которые будут следить за выполнением нашего закона. Если сейчас это только комитет по законности, то добавляются должностные лица администраций районов, органов местного самоуправления и управление ветеринарии. Контролеров станет больше», - добавил депутат.

Владельцы собак сомневаются, что в условиях городской застройки будет возможно выполнение новых требований закона.

«У нас узкая полоса, которая находится на детской площадке. Соответственно, на ней мы гулять не можем, тут есть островки, но там тоже написано, что гулять нельзя. А как тогда соблюдать правила? Никак», - считает владелец собаки Валерия Котлюба.

Также будут штрафовать недобросовестных владельцев, которые не убирают на улице за своими питомцами. Им грозит штраф до 3 000 рублей, но только в том случае, если нарушитель пойман с поличным.

Редакция петербургской версии законопроекта о содержании и выгуле собак не окончательная. Депутаты еще будут вносить свои поправки.