Набиуллина объяснила идею универсального QR-кода покупателя

Универсальный QR-код - это инфраструктурный стандарт, который не конкурирует с рыночными продуктами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis. По ее словам, так называемый QR-код покупателя поможет создать равные условия работы для всех участников рынка.

Набиуллина отметила, что с внедрением универсального QR-кода оплата должна стать проще. На кассе магазина останется только один код вместо нескольких, как сейчас.

Глава Центробанка признала, что вокруг единого QR-кода ведутся дискуссии, и добавила, что они продолжатся.

Ранее Национальная система платежных карт объявила о внедрении универсального QR-кода во всей сети СБП.

До этого консорциум банков, в том числе крупнейших, тоже заявил о продвижении своего универсального QR-кода.