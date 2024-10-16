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Умер генерал, отказавшийся блокировать миротворцев России в Приштине

Джексон заявил командующему силами НАТО в Европе, что не собирается «начинать третью мировую войну».
Владимир Рубанов 2024-10-16 10:53:03
© Фото: Х/@BritishArmy

Бывший глава британской армии генерал Майк Джексон скончался в возрасте 80 лет, сообщает BBC. Считается, что в 1999 году он отказался выполнить приказ Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларка перехватить российских десантников во время их «броска на Приштину».

Генерал скончался во вторник в окружении своей семьи, говорится в заявлении британской армии. Он прослужил более 40 лет и завершил карьеру начальником Генерального штаба.

Джексон командовал армией во время вторжения США в Ирак в 2003 году и британским батальоном в Северной Ирландии в 1972-м, когда его военнослужащие открыли огонь по протестующим в Лондондерри. Тогда 13 человек были убиты и 16 ранены. Это событие получило название «Кровавое воскресенье».

С 1997 по 2000 год Джексон возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО и напрямую подчинялся генералу Кларку.

В 1999 году 11-12 июня сводный батальон Воздушно-десантных войск России, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил марш-бросок на 600 км и взял под контроль аэродром Слатина в косовской столице Приштине.

Российские десантники на считаные часы опередили войска НАТО. Джексон отказался блокировать миротворцев, заявив, что не собирается «начинать третью мировую войну».

#ВДВ #в стране и мире #югославия #НАТО #приштина #Миротворцы #косово #Великобритания #Слатина
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