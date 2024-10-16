В Сиднее закрыли пляж из-за черных шаров неизвестного происхождения

В Сиднее закрыли пляж Куджи из-за появления таинственных черных шаров. Происхождение находки неизвестно. Об этом сообщает городской совет Рэндвика.

«Пляж Куджи в Сиднее закрыт до дальнейшего уведомления после того, как спасатели городского совета Рэндвика сегодня днем обнаружили загадочный черный шарообразный мусор», - говорится в сообщении.

Эти «шарики» могут быть смоляными. Сотрудники отдела охраны окружающей среды района Рэндвик предполагают, что они образовались при контакте нефти с мусором и водой.

Совет пригорода Сиднея изучает состав неизвестных предметов и расследует их происхождение.

Сейчас продолжается проверка близлежащих пляжей города. Спасатели организовывают безопасный вывоз находок.