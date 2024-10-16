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В Сиднее закрыли пляж из-за черных шаров неизвестного происхождения

Есть предположение, что это шарообразный мусор, образовавшийся при контакте нефти с водой.
Виктория Бокий 2024-10-16 10:39:51
© Фото: Randwick City Council

В Сиднее закрыли пляж Куджи из-за появления таинственных черных шаров. Происхождение находки неизвестно. Об этом сообщает городской совет Рэндвика.

«Пляж Куджи в Сиднее закрыт до дальнейшего уведомления после того, как спасатели городского совета Рэндвика сегодня днем обнаружили загадочный черный шарообразный мусор», - говорится в сообщении.

Эти «шарики» могут быть смоляными. Сотрудники отдела охраны окружающей среды района Рэндвик предполагают, что они образовались при контакте нефти с мусором и водой.

Совет пригорода Сиднея изучает состав неизвестных предметов и расследует их происхождение.

Сейчас продолжается проверка близлежащих пляжей города. Спасатели организовывают безопасный вывоз находок.

#нефть #австралия #Пляж #Сидней #шары
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