В Сиднее закрыли пляж из-за черных шаров неизвестного происхождения

В Сиднее закрыли пляж Куджи из-за появления таинственных черных шаров. Происхождение находки неизвестно. Об этом сообщает городской совет Рэндвика.
«Пляж Куджи в Сиднее закрыт до дальнейшего уведомления после того, как спасатели городского совета Рэндвика сегодня днем обнаружили загадочный черный шарообразный мусор», - говорится в сообщении.
Эти «шарики» могут быть смоляными. Сотрудники отдела охраны окружающей среды района Рэндвик предполагают, что они образовались при контакте нефти с мусором и водой.
Совет пригорода Сиднея изучает состав неизвестных предметов и расследует их происхождение.
Сейчас продолжается проверка близлежащих пляжей города. Спасатели организовывают безопасный вывоз находок.
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