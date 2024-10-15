МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиян предупредили об опасности утери номера телефона

Если номер телефона попадает в руки злоумышленнику, то он может получить данные со всех сервисов, к которым привязана сим-карта.
Виктория Бокий 2024-10-15 09:06:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Чтобы не потерять доступ к важным сервисам и приложениям, необходимо привязывать только тот номер телефона, который оформлен на покупателя данной сим-карты. Такой совет по безопасности конфиденциальных данных дал «Звезде» специалист по защите информации Федор Петрушенко.

По словам эксперта, данные могут быть утеряны, если другой человек в салоне сотовой связи получит сим-карту с вашим номером, который ранее принадлежал ему. Тогда личные данные перейдут к третьим лицам.

Если номер телефона известен злоумышленнику, то он может получить нужные ему услуги, не требующие электронной подписи, с чужого аккаунта, например, на «Госуслугах». Та же история и с оформлением кредитов.

«Можно отправить заявки в финансовые организации, это же классическая история, когда звонят и просят продиктовать код из СМС – это тоже запрос доступа к "Госуслугам", после этого начинают оформлять кредитные истории»,- отметил Петрушенко.

В последнее время участились случаи взлома и кражи данных с помощью «серых» сим-карт, которые принадлежат другим людям и привязаны к порталу «Госуслуги». Чтобы это предотвратить, специалист посоветовал оформлять сим-карты только на себя.

Ранее в беседе со «Звездой» эксперты перечислили различные схемы мошенничества с использованием номера телефона, оформленного на третье лицо. «Серые» сим-карты продают в обычных салонах связи, которыми потом пользуются мошенники.

#информационная безопасность #эксперт #наш эксклюзив #номер телефона #сим-карты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 