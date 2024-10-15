Россиян предупредили об опасности утери номера телефона

Чтобы не потерять доступ к важным сервисам и приложениям, необходимо привязывать только тот номер телефона, который оформлен на покупателя данной сим-карты. Такой совет по безопасности конфиденциальных данных дал «Звезде» специалист по защите информации Федор Петрушенко.

По словам эксперта, данные могут быть утеряны, если другой человек в салоне сотовой связи получит сим-карту с вашим номером, который ранее принадлежал ему. Тогда личные данные перейдут к третьим лицам.

Если номер телефона известен злоумышленнику, то он может получить нужные ему услуги, не требующие электронной подписи, с чужого аккаунта, например, на «Госуслугах». Та же история и с оформлением кредитов.

«Можно отправить заявки в финансовые организации, это же классическая история, когда звонят и просят продиктовать код из СМС – это тоже запрос доступа к "Госуслугам", после этого начинают оформлять кредитные истории»,- отметил Петрушенко.

В последнее время участились случаи взлома и кражи данных с помощью «серых» сим-карт, которые принадлежат другим людям и привязаны к порталу «Госуслуги». Чтобы это предотвратить, специалист посоветовал оформлять сим-карты только на себя.

Ранее в беседе со «Звездой» эксперты перечислили различные схемы мошенничества с использованием номера телефона, оформленного на третье лицо. «Серые» сим-карты продают в обычных салонах связи, которыми потом пользуются мошенники.