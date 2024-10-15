Дрон ВСУ ударил по жилому дому на Кубани

Украинский ударный беспилотник повредил жилой дом в станице Марьянской Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Произошедшее он назвал очередной попыткой террористической атаки киевского режима.
«На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно пострадавших нет», - написал Кондратьев.
О произошедшем губернатору доложил глава Красноармейского района. В штаб поступают регулярные доклады о ходе ликвидации последствий атаки БПЛА.
Кроме того, региональные власти пообещали оказать содействие жителям в вопросе восстановления поврежденного имущества.
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