Дрон ВСУ ударил по жилому дому на Кубани

Украинский ударный беспилотник повредил жилой дом в станице Марьянской Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Произошедшее он назвал очередной попыткой террористической атаки киевского режима.

«На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно пострадавших нет», - написал Кондратьев.

О произошедшем губернатору доложил глава Красноармейского района. В штаб поступают регулярные доклады о ходе ликвидации последствий атаки БПЛА.

Кроме того, региональные власти пообещали оказать содействие жителям в вопросе восстановления поврежденного имущества.