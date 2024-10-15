Без длинных рам и мощных движков: чем грозит автотюнерам новое предложение ГАИ

Российские грузовики прокачивают до не узнаваемости. Например, Алексей сделал на ГАЗель пневматическую подвеску, которая позволяет менять высоту задней оси автомобиля, не выходя из кабины. Владелец так же на 2 метра удлинил раму до 8.5 метров.

Примечательно, что на все внесённые изменения есть протокол проверки безопасности конструкции, полученный в автолаборатории. Без этого документа подобные переделки не внести в паспорт транспортного средства, следовательно, они будут незаконны. Увеличив мощность, естественно повысился и транспортный налог. А чтобы легализовать тюнинг Алексею потребовалось около 2х месяцев.

«Вдруг, я её продать захочу. Или на дороге остановит инспектор? Всё узаконено и соотвествует всем нормативам», - прокомментировал изменения автовладелец.

При этом, если произвести такие доработки самостоятельно и продать автомобиль - новый владелец не сможет его переоформить. Посмотреть, как автовладельцы прокачивают свой транспорт можно на доске объявлений по продаже подержанных машин.

Часто, продавцы сразу говорят о переделках. Например, в случае, если под капот грузовика, который скоро отметит 20-летний юбилей, может быть установлен двигатель из Китая, несмотря на то,ч то в паспорте указан родной агрегат.

Если двигатель меняли самостоятельно, то продавцы, отдают и заводские агрегаты в придачу. Новый владелец перед поездкой в ГАИ устанавливает его, переоформляется. Однако, вернув обратно более мощный, на дороге ждёт штраф. Первоначально это 500 рублей и занесение в базу.

«Человек, который выезжает на место происшествия – будет описывать всё, что там происходит. Например, если там столкнулись какие-нибудь старые жигули, но со спойлером и тонированынми стёклами и не родной подвеской и мерседес», - рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Сейчас регистрация изменений в конструкцию требуется, даже при установке двигателя той же марки, что и заводской, но с другими характеристиками. Также все работы по монтажу оборудования должны производиться на специализированных станциях техобслуживания.

«На все узлы прикладываются сертификаты. Если кардан переделывался – то надо обращаться на завод, где выдадут новый сертификат. Всё должно быть сертифицировано», - считает владелец автосервиса Евгений Крайнов.

Автоинспекция намерена запретить удлинять рамы, если это не предусмотрено производителем, потому что меняя длину автомобиля - меняется его парусность и устойчивость. Кроме того, также увеличивается радиус поворота машины.



Пока неизвестно, повысят ли меры против таких изменений в машинах безопасность на дорогах. Если эту инициативу примут на законодательном уровне сфера тюнинга рискует окончательно уйти в тень.