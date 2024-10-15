Медики в зоне СВО начали применять уникальную «сухую плазму»

Оказывать экстренную помощь раненым теперь станет проще. Российские ученые доработали уникальную технологию заготовки «сухой плазмы». Храниться уникальный порошок может совершенно в обычных условиях. Воспользоваться им можно даже на поле боя. Никакое специальное оборудование не понадобится. Набор состоит из магистральной трубки, салфетки и самого препарата. Остается только добавить физраствор.

«Процесс занимает порядка 3-5 минут для того, чтобы восстановить плазму в том виде, когда уже можно осуществлять переливание. И при необходимости можно переливать не один пакет, а должный объем компонентов крови», - рассказывает исполняющая обязанности директора Центра крови ФМБА России Ольга Македонская.

Речь о ситуациях, когда происходит большая кровопотеря и пациент может просто не доехать до операционной. Обычную плазму к переливанию готовят около 40 минут. Сначала ее нужно «разморозить». В полевых условиях все это просто невозможно. Поэтому в зоне специальной операции тоже применяют разработку ФМБА. И дело не только в оперативности. Такая «сухая плазма» универсальна.

«Совместимость донора и реципиента - это главное условие безопасности переливания крови. В случае с применением лиофилизированной плазмы мы предлагаем использовать универсальную плазму 4-й резус отрицательной группы, которую можно переливать любому пациенту с любой другой группой крови», - отмечает Ольга Македонская.

«Сухая плазма» проста не только в применении, но и в хранении. Для нее не нужно создавать особых условий. Продукция отлично приспособлена и к транспортировке. Ее не нужно перевозить в специальных термосумках, а при сильной тряске в пути плазма не расколется.

Технология производства «спасительного порошка» не нова. «Выпаривать» жидкость научились еще в 30-е годы прошлого века. Производство плазмы нового поколения усовершенствовали. Для этого теперь не нужны какие-то специальные условия. Раньше требовался едва ли не отдельный заводской цех. Современную технологию планируют растиражировать по всей России.