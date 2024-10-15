Восемь человек пострадали из-за атаки ВСУ по автобусу под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Белгородской области на повороте в поселок Октябрьский. Пострадали восемь мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе на повороте в посёлок Октябрьский движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Четверо несовершеннолетних получили серьезные ранения. Среди них 17-летний парень с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги, 16-летняя девушка со слепым осколочным ранением голени. Помимо этого, пострадали два мальчика восьми и десяти лет. У одного - закрытая черепно-мозговой травма и баротравма, у другого - минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени.

Гладков подчеркнул, что также госпитализированы двое мужчин с осколочными ранениями. Женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой. Всем пострадавшим помогают врачи.