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Путин изменил состав Совета по культуре и искусству

В обновленный состав вошли Эрнст, Хабенский, Прилепин и другие знаменитости.
Виктория Бокий 2024-10-15 19:22:41
© Фото: kremlin.ru

Президент России внес изменения в состав своего Совета по культуре и искусству. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В совет вошли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель и директор МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин и руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По-прежнему заместителем Владимира Путина во главе совета остается гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, а пост секретаря сохранил помощник президента Владимир Мединский.

#Путин #искусство #культура #Совет #обновления #документ
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