СК: в Чечне задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом

Следственный комитет сообщил о задержании в Чеченской республике водителя взорвавшейся автоцистерны с газом. Из-за этого погибли четыре человека, двое из которых дети.

«Следственными органами СК России по Чеченской Республике по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст.238 УК РФ), задержан водитель автоцистерны», - следует из сообщения СК.

Известно, что возгорание произошло из-за нарушения требований безопасности. Водителя заключили под стражу.



Ранее стало известно, что на автомобильной газозаправочной станции в Байсангуровском районе в Грозном произошел пожар из-за которого погибли четыре человека, в том числе двое малолетних детей.