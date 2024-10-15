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Власти Таллина переименовали Московский бульвар

Ранее активисты предлагали переименовать бульвар в Киевский.
Сергей Лебедев 2024-10-15 18:27:00
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Global Look Press

Таллинская городская управа сегодня приняла решение переименовать Московский бульвар, расположенный в столичном районе Ласнамяэ, в Сааремааский. Об этом сообщает портал эстонской телерадиокомпании ERR.

Сааремааский бульвар существовал и ранее. Он являлся продолжением Московского бульвара. Теперь же вся улица будет носить одно название. По словам властей, это поможет избежать путаницы.

Кроме того, по словам вице-мэра Таллина Мадле Липпус, решение о переименовании было принято в том числе из-за «необоснованности» названия в честь российской столицы.

Ранее активисты предлагали Московский бульвар переименовать в Киевский, а окружающую зеленую зону назвать Украинским парком. Однако эту инициативу отвергли.

#эстония #Таллин #переименование #улица #Сааремааский бульвар #московский бульвар
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