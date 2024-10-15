Володин призвал депутатов «думать головой» до озвучивания инициатив

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов «думать головой», прежде чем писать о политических инициативах в Telegram-каналах или СМИ. Он считает, что нужно ответственно подходить к таким заявлениям.

«Никто не будет считать, что эта инициатива лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание. Считают, что это уже раз депутат сказал, значит, Государственная дума будет рассматривать ту или другую идею, предложение», - заявил председатель ГД.

Председатель ГД отметил, что к депутатам общество относится серьезно, как и к любым их предложениям. Володин также подчеркнул, что резкие заявления некоторых из них могут вызывать тревожность среди граждан.



По его словам, сначала нужно рассматривать любые идеи в партии, так как она несет ответственность за политические решения своего депутата. Затем проработать в профильном комитете, после - обсудить с правительством. Но прежде всего нужно отталкиваться от мнения избирателей, резюмировал Володин на заседании.