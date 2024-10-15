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Путин встретился с главой Росатома Лихачевым

Лихачев доложил президенту об экономических показателях компании, о зарубежных проектах и научных разработках.
Ирина Егорова 2024-10-15 14:14:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, в ходе встречи они обсудили результаты работы компании.

«Несмотря на внешние вызовы, госкорпорации удалось сохранить параметры развития. Рост годовой выручки составил 24%», - заявил Лихачев.

По его словам, компания сделала «серьезные заделы на будущее в плане научно-технологического развития» и сохранила уже существующие проекты.

Глава Росатома также отметил рост числа сотрудников компании - сейчас там работает более 400 тысяч человек. Также Путину доложили об экономических показателях компании, зарубежных проектах и научных разработках, о ходе работ по выполнению гособоронзаказа и обеспечению транспортного суверенитета страны.

#Путин #Росатом #госкорпорация #Лихачев
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