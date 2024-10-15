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Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Самарской области

Пострадали два человека - водитель и пассажир отечественной машины.
Ирина Егорова 2024-10-15 12:09:43
© Фото: guvd63, Telegram

Школьный автобус и отечественная легковушка столкнулись в Волжском районе Самарской области. В результате аварии пострадали два человека - водитель и пассажир машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Автобус перевозил 20 школьников, из их числа никто не пострадал.

«В автобусе никто не пострадал, пострадала девушка-водитель 1993 года рождения и ее пассажир - женщина 1946 года рождения», - уточнил начальник отдела госавтоинспекции отдела МВД по Волжскому району Дмитрий Баландов.

После столкновения автобуса с машиной легковушка перевернулась на крышу. Причины и виновник аварии на данный момент устанавливаются.

 

#Самарская область #авария #ДТП #автобус #легковушка
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