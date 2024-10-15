Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Самарской области

Школьный автобус и отечественная легковушка столкнулись в Волжском районе Самарской области. В результате аварии пострадали два человека - водитель и пассажир машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Автобус перевозил 20 школьников, из их числа никто не пострадал.

«В автобусе никто не пострадал, пострадала девушка-водитель 1993 года рождения и ее пассажир - женщина 1946 года рождения», - уточнил начальник отдела госавтоинспекции отдела МВД по Волжскому району Дмитрий Баландов.

После столкновения автобуса с машиной легковушка перевернулась на крышу. Причины и виновник аварии на данный момент устанавливаются.