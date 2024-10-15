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На Алтае туристы попали под камнепад, погибла 18-летняя девушка

Получили травмы еще два туриста, один из которых уже доставлен в больницу.
Виктория Бокий 2024-10-15 11:54:52
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Группа из 12 туристов попала под камнепад в Улаганском районе Республики Алтай. ЧП произошло 14 октября. Жертвой происшествия стала 18-летняя девушка, погибшая на месте. Об этом сообщает МЧС России по Республике Алтай в своем Telegram-канале.

Также пострадали два человека из группы. Они получили травмы.

Отмечается, что вчера до наступления темноты спасателям удалось эвакуировать одну пострадавшую, которая шла вместе с другими туристами навстречу сотрудникам МЧС России. Сейчас она находится в Акташской больнице с травмой головы. Эвакуация продолжается.

Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей из девяти человек и двух единиц техники.

#в стране и мире #спасатели #МЧС России #Алтай #камнепад
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