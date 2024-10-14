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Песков заявил, что польза налога на бездетность нуждается в анализе

В Кремле пока не знают деталей этого предложения, сказал пресс-секретарь президента.
Владимир Рубанов 2024-10-14 07:54:44
© Фото: Waltraud Grubitzsch dpa, Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею ввести налог на бездетность. По его словам, в Кремле пока не знают деталей этого предложения, сообщает РИА Новости.

«Что имеется в виду - нам неизвестно», - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в советское время уже вводили такой налог, и этот опыт нужно проанализировать.

На первый взгляд, нельзя сказать, что эта мера имела какое-то воздействие на демографическую ситуацию, подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, специалисты должны вынести свое заключение по этому вопросу.

Ранее ввести налог на бездетность предложил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Потом директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предложил ввести такой сбор в размере 40 тысяч рублей для бездетных россиян старше 35 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против таких идей.

#в стране и мире #Кремль #демография #Дмитрий Песков #налог #обсуждение #бездетность
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