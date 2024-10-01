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Расчеты «Гиацинтов» уничтожили группы боевиков в Курской области

Кадры боевой работы артиллеристов в День Сухопутных войск опубликовало Минобороны России.
2024-10-01 08:18:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили мобильные группы украинских боевиков в Курской области. Кадры их боевой работы в День Сухопутных войск опубликовало Минобороны России.

«В основном цели - больше похожие на ДРГ, 15-20 человек, которые пытаются поставить свои станции радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы. Мы это все вовремя предотвращаем», - рассказал старший офицер батареи с позывным Байкал.

Кроме того, артиллеристы громят бронетехнику, огневые средства и пункты временной дислокации боевиков ВСУ. Расчетам содействуют подразделения беспилотных летательных аппаратов, которые проводят разведку и передают точные координаты целей противника.

Артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, которые эффективны для поражения живой силы и бронетехники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #Украина #Курская область #ВСУ #Гиацинт-Б #Группировка войск Север
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