Расчеты «Гиацинтов» уничтожили группы боевиков в Курской области

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили мобильные группы украинских боевиков в Курской области. Кадры их боевой работы в День Сухопутных войск опубликовало Минобороны России.

«В основном цели - больше похожие на ДРГ, 15-20 человек, которые пытаются поставить свои станции радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы. Мы это все вовремя предотвращаем», - рассказал старший офицер батареи с позывным Байкал.

Кроме того, артиллеристы громят бронетехнику, огневые средства и пункты временной дислокации боевиков ВСУ. Расчетам содействуют подразделения беспилотных летательных аппаратов, которые проводят разведку и передают точные координаты целей противника.

Артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, которые эффективны для поражения живой силы и бронетехники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.