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Мать арестованной за российский флаг одесситки рассказала о ее реакции

Одесситка Елена Чесакова пыталась повесить триколор на месте демонтированного памятника Екатерине II, за что ей грозит тюрьма.
Ян Брацкий 2024-10-14 23:28:20
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

Журналистам удалось связаться с матерью Елены Чесаковой, которую арестовали в Одессе после попытки водрузить российский флаг на постаменте.

Сейчас девушка вместе со своим сыном находится под домашним арестом.

«Я мнений своих не меняю. Так как я говорила, я так и буду говорить», - сказала Чесакова во время разговора с матерью.

В беседе женщина отметила, что многие на Украине думают, как ее дочь, но боятся говорить открыто, пишет RT. Кроме того, она призналась, что ее дочь не пойдет на уступки.

Напомним, одесситка пыталась повесить российский триколор на месте демонтированного памятника Екатерине II. За это Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы.

#Памятник #одесса #арест #Екатерина II #триколор #Чесакова
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