Мать арестованной за российский флаг одесситки рассказала о ее реакции

Журналистам удалось связаться с матерью Елены Чесаковой, которую арестовали в Одессе после попытки водрузить российский флаг на постаменте.

Сейчас девушка вместе со своим сыном находится под домашним арестом.

«Я мнений своих не меняю. Так как я говорила, я так и буду говорить», - сказала Чесакова во время разговора с матерью.

В беседе женщина отметила, что многие на Украине думают, как ее дочь, но боятся говорить открыто, пишет RT. Кроме того, она призналась, что ее дочь не пойдет на уступки.

Напомним, одесситка пыталась повесить российский триколор на месте демонтированного памятника Екатерине II. За это Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы.