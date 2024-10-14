Посольство РФ в Норвегии сократит состав по требованию Осло

Посольство России в Норвегии будет сокращать дипломатический состав, после требований страны. Всего в консульстве останутся два человека, сообщила дипмиссия.

«По требованию норвежской стороны дипломатический состав российских загранучреждений в Норвегии сокращается с 17 октября», - следует из сообщения в Telegram-канале.

При этом в составе Генерального консульства на Шпицбергене остается лишь один представитель РФ. Из-за этого функционал будет временно ограничен.

В сообщении отмечается, что предпринимаются все усилия для полноценного возобновления приема по всем видам услуг.