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Посольство РФ в Норвегии сократит состав по требованию Осло

В Генконсульстве останется всего два представителя России.
Карина Тазетдинова 2024-10-14 22:46:21
© Фото: Kay Nietfeld, Global Look Press

Посольство России в Норвегии будет сокращать дипломатический состав, после требований страны. Всего в консульстве останутся два человека, сообщила дипмиссия.

«По требованию норвежской стороны дипломатический состав российских загранучреждений в Норвегии сокращается с 17 октября», - следует из сообщения в Telegram-канале.

При этом в составе Генерального консульства на Шпицбергене остается лишь один представитель РФ. Из-за этого функционал будет временно ограничен.

В сообщении отмечается, что предпринимаются все усилия для полноценного возобновления приема по всем видам услуг.

#Россия #норвегия #шпицберген #Посольство РФ
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