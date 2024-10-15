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МО РФ показало кадры эвакуации МТ-ЛБ под вражеским огнем

Экипаж ремонтно-эвакуационной машины с риском для жизни в считанные минуты эвакуировал технику.
2024-10-15 03:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне СВО в постоянной готовности находятся бойцы ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск «Запад». Они в любой момент могут отправиться на выполнение задачи по эвакуации техники, в том числе и брошенной противником.

Так, например, недавно на линии боевого соприкосновения возникла неисправность у одного из российских МТ-ЛБ. Экипаж ремонтно-эвакуационной машины с риском для жизни в считанные минуты эвакуировал технику.

Кадры объективного контроля опубликовало Министерство обороны Российской Федерации. Отмечается, что МТ-ЛБ доставили на полевой сборный пункт, где провели ремонт.

«Стояли на подстраховке. Вызвали по радейке. Приехали, зацепились и поехали. Ну тогда минометом по нам ударили, когда зацепились», - рассказывает командир БРЭМ-Л с позывным «Токарь».

Для специалистов ремонтно-эвакуационных подразделений нет ничего невозможного, они всегда готовы прийти на помощь. Военнослужащие выполняют задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #эвакуация #мт-лб #СВО
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