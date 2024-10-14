Ровно 90 лет назад в московском метро пустили первый поезд

Ровно 90 лет назад в октябре 1934-го года в московской подземке запустили первые пробные поезда. На тестовые поездки могли попасть далеко не все.

«Это были тестовые поездки всего на две станции. На эти тестовые поездки приглашались передовики и ударники производства из Москвы и других городов. Даже участники VII съезда Советов прокатились в этом поезде по специальным приглашениям», - рассказывает научный руководитель клуба исторической реконструкции Олег Шухат.

Составы тестировали на Сокольнической линии, с которой началась история столичного метро. Чтобы проложить под землей железную дорогу, инженерам пришлось совершить подвиг. В московской почве таились грунтовые реки, плывуны и разломы, а в арсенале рабочих были тачки, кирки и лопаты.

При всей сложности работ станции проектировали как подземные дворцы. Они до сих пор восхищают людей. Не просто было и конструкторам, которые собирали первые вагоны. Изначально составы планировали закупать за границей, но в итоге сделали все сами.

В первый годы работы по пассажиропотоку был поставлен рекорд для того времени. Вагоны типа «А» перевезли больше 40 миллионов человек. Сегодня цифры выросли во много раз. Каждый день подземным транспортном пользуют почти 15 миллионов пассажиров.