МО РФ: над Брянской областью вечером сбили 16 украинских БПЛА

Сегодня военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
С 18:50 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников. Вражеские БПЛА сбили над Брянской областью.
В военном ведомстве отметили, что националисты для атаки использовали аппараты самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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