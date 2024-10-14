МО РФ: над Брянской областью вечером сбили 16 украинских БПЛА

Сегодня военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

С 18:50 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников. Вражеские БПЛА сбили над Брянской областью.

В военном ведомстве отметили, что националисты для атаки использовали аппараты самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.