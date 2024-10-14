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В ЛНР у подростка в руках взорвалась заминированная игрушка

Ребенок получил осколочные ранения глазного яблока и предплечья.
Сергей Лебедев 2024-10-14 16:13:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В городе Стаханов в Луганской Народной Республике подросток получил осколочные ранения глазного яблока и предплечья, а также ссадины лица в результате взрыва заминированной игрушки в виде желтой уточки. Об этом сегодня сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталью Пащенко.

Отмечается, что опасный предмет лежал под скамьей возле памятника Пушкину. Игрушка взорвалась прямо в руках подростка.

«Пациент находится на обследовании, затем ребенка госпитализируем в офтальмологию», - сообщила Наталья Пащенко.

По ее словам, состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

#взрыв #ЛНР #игрушка #стаханов #средней степени тяжести #уточка
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