В ЛНР у подростка в руках взорвалась заминированная игрушка

В городе Стаханов в Луганской Народной Республике подросток получил осколочные ранения глазного яблока и предплечья, а также ссадины лица в результате взрыва заминированной игрушки в виде желтой уточки. Об этом сегодня сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталью Пащенко.

Отмечается, что опасный предмет лежал под скамьей возле памятника Пушкину. Игрушка взорвалась прямо в руках подростка.

«Пациент находится на обследовании, затем ребенка госпитализируем в офтальмологию», - сообщила Наталья Пащенко.

По ее словам, состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.