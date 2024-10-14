Экипажи Су-25 сорвали ротацию боевиков ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом штурмовиков публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. На кадрах оборонного ведомства показаны самолеты на аэродроме, работа летчиков в кабине, полеты и пуски ракет с разных ракурсов.

Применив вооружение, летчики отстреляли тепловые ловушки. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно, в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.