«Обыграть его невозможно»: легенде хоккея Касатонову исполнилось 65 лет

Легендарному хоккеисту Алексею Касатонову 14 октября исполнилось 65 лет. Он - двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, член знаменитой «великолепной пятерки» и легендарной «Красной машины», глава Ночной хоккейной лиги и просто тренер, мотивирующий молодое поколение на новые победы. Он посвятил хоккею почти полвека, но в детстве мог и не стать спортсменом, так как был родом из семьи потомственных военных.

Его дядя командовал Черноморским флотом, а двоюродный дедушка - прославленный адмирал Владимир Касатонов, его имя носит фрегат российского Военно-морского флота. Алексея тоже ждала карьера моряка, так как его отец хотел отдать сына в Нахимовское училище.

Однако Касатонов выбрал другой путь и пошел в спорт. Начинал хоккейную карьеру в команде СКА в родном Ленинграде. Спустя несколько лет его пригласили в ЦСКА. Под началом тренера Виктора Тихонова он раскрыл свои таланты.

«Алексей отличался спокойствием - соперники не могли его разозлить, но, когда он ходил встык, они чувствовали, что парня лучше не тревожить», - вспоминает двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков.

Касатонов стал лучшим бомбардиром отечественной сборной на кубке Канады в 1981 году, разгромив в финале «Кленовые листья» со счетом 8:1. Тогда на льду сформировалась легендарная пятерка - Фетисов, Касатонов, Крутов, Ларионов и Макаров. Их называли «Красная машина».

«Мы одинаково видели игру, поэтому это помогало делать результат и играть в тот хоккей, который нам нравился и который приносил успех», - считает Касатонов.

В составе национальной сборной Касатонов выигрывал золото чемпионатов мира пять раз, Европы - восемь. Но особое место в карьере хоккеиста занимают победы на Олимпиаде - в 84-м и 88-м. В начале 90-х он заключил контракт с НХЛ, где в США вновь оказался в одной команде с Фетисовым. После того как контракт закончился, спортсмен вернулся домой в родной ЦСКА. Откатал сезон и в 97-м завершил свою профессиональную карьеру. Он сыграл почти 1 000 матчей. Но коньки на гвоздь не повесил.

«По сей день выходим на лед и играем с величайшими спортсменами, каким является Алексей - он один из лучших не только советских, но и мировых защитников, которого боялись все нападающие и все команды, потому что обыграть его было просто невозможно, потому что вот такой Касатонов у нас», - заявил олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский.

В свои 65 лет Касатонов находится в хорошей форме и настроен на победу. Тренировки сейчас он посещает несколько раз в неделю. По его словам, главное - это соблюдать режим.

Сегодня Касатонов играет в команде «Легенды хоккея» и руководит Ночной хоккейной лигой. Ее создали по инициативе Владимира Путина. Хоккеисты поставили президента на коньки и научили правильно держать клюшку. Также спортсмен передает свой опыт молодому поколению и воспитывает чемпионов, как когда-то учили его.